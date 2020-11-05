嘉義市某國術館負責人蕭姓男子，今年7月以做「放筋路」療法為由，把手伸進女客人的內褲按摩臀部，還用手指隔著外褲碰觸陰部，事後他辯稱這些動作是在「牽引」，不能隔著衣物按壓，按壓鼠蹊部時若患著也移動，容易不慎碰到陰部，嘉義地院依性騷擾罪盼蕭男有期徒刑3個月，得易科罰金。

檢方調查，女客人在7月31日下午到國術館接受「放筋路」治療，一開始背躺，蕭男就將手伸進內褲按壓尾椎，正躺時，他按摩鼠蹊部附近，以手指碰觸女客人陰部，女子事後向警方報案。

蕭男辯稱，這種按壓方式稱「牽引」，必須直接以手碰觸患者的骨盆三角板外的皮膚上，稱若將手壓在衣物上，容易引起手滑，會傷害到患者的脊椎；他當時有事先講要處理鼠蹊部，不會去碰到她的陰部，但是如果患者因為疼痛導致移動，手指就會不慎去碰到，他坦承沒有事先說手要伸進內褲裡面，因為如果刻意這樣講，就會變得很怪。

法院審理時認為，蕭男趁女客人在療程中不能抗拒時，用手碰觸臀部及私處，對女客人進行偷襲性、短暫性、有性暗示的不當觸摸行為，並於女客人尚未及產生表達性自主意願時即已結束，屬性騷擾行為，依違反性騷擾罪，處有期徒刑3月。

(中時新聞網)