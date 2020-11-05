現代（Hyundai）汽車總經銷南陽實業5日宣布，針對跑旅車Tucson的2.0升車款新增Premium豪華型，不僅承襲Tucson既有產品優勢，更以2.0 Premium經典型為基礎，一口氣加載市值近10萬元配備，包含多項HYUNDAI SmartSense先進安全科技、8吋影音主機、駕駛座電動調整座椅、倒車顯影、EPB電子手煞車等配備，新車型舊換新只要79.9萬元起。

南陽指出，全新Tucson 2.0 Premium豪華型的HYUNDAI SmartSense科技，包含擁有全速域功能的「SCC智慧型主動車距維持系統」，透過方向盤功能鍵設定調整車速與前車距離，Stop&Go功能讓車輛靜止後再起步時自動跟上前車，減輕駕駛負擔。除外搭配「FCA前方主動煞停輔助」、「FCW前方撞擊警示」、「LKA車道偏移輔助」、「LDW車道偏移警示」與「DAW駕駛疲勞警示系統」，有效降低駕駛分心的意外事故發生，再結合「HBA智慧型頭燈」功能。

外型上，Tucson 2.0 Premium換裝新搭炫黑網柵式水箱護罩，並綴以Premium專屬銘板，2.0 Premium豪華型座艙內除了配備EPB電子手煞車與Auto Hold自動駐車系統外，中控台上方8吋懸浮式觸控螢幕並整合Apple CarPlay/Android Auto、倒車顯影等功能，以及Smart Key智慧型免鑰匙控制系統、Push Start引擎啟動鍵與駕駛座電動調整座椅等舒適及科技配備。同時還有光感應頭燈、雙區恆溫空調、多重駕馭模式、HAC上坡起步輔助系統、DBC陡坡緩降輔助系統、四眼倒車雷達、6具輔助氣囊等配備。

New Tucson 2.0 Premium建議售價為：Premium經典84.9萬元、Premium豪華89.9萬元，搭配汰舊換新補助，最低79.9萬元即可入手。

(工商 )