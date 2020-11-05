台灣民眾黨日前於國發會公共政策網路參與平台發起「標萊豬 ，護食安！」連署，連署人數已超越5000人，要求政府對萊豬進口嚴格把關，並新增特定貨號及再製品標示來豬添加物，民眾黨團副總召張其祿表示，民進黨在國會佔多數優勢，可以不理在野黨訴求，如今民意訴求與在野黨一致，政府不要把民意當「塑膠」，號稱最會溝通的政府請傾聽民意，盡速具體回應公民連署訴求。

民眾黨不滿政府擅自宣布明年起開放萊豬進口，除全國各地舉辦座談會，日前透過國發會公共政策網路參與平台，提出「標萊豬 ，護食安！」連署3大主張，要求進口豬肉再製品、混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含有萊劑。其次是落實源頭管理，新增特定貨號。第3點為食品添加物相關規定，應增列標示是否使用含有萊劑豬肉。

民眾黨今宣布該提案已超過5000人連署，張其祿表示，執政黨以拖待變，若國會無法審查完畢，一旦時間到，行政命令就直接生效，如今公民連署案已經跨越門檻，依規定相關單位僅需在2個月內回應措施，屆時萊豬恐已經進口，要求行政單位2周內要有具體回覆。

民眾黨團總召賴香伶也提出3問，成案後相關單位如何處理，是否時間內未完成就下架？另立貨號是否能做到？再製品若沒有標示萊劑，如何從源頭管理？呼籲蔡政府、蘇院長，最會溝通的政府不要淪為口號。

國發會資管處副處長莊明芬說，依據公共政策參與平台實施要點，成案後有2個月研議期，希望權責機關先在2周內釐清訴求，並於2個月內提出具體回應，只要有參與提案人都會收到系統回覆的連結，內有開會討論過程及結論，永遠不會下架。

食藥署副署長林金富說，食藥署會按照國發會標準，按照相關作業SOP處理，並啟動溝通會議：另立貨號部分，原則上要跟關務署、國貿局三機關討論，因為以往沒針對藥品或動物用藥另立貨號，而且貨號跟國際貿易有關，並非我方要訂就能訂，要遵守國際規範。

(中時 )