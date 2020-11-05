Google旗下首款5G手機Pixel 5，自推出以來就話題不斷，是安卓手機中討論度極高的機種。先前外媒報導，有不少Pixel 5用戶發現手機出現邊框與機身出現無法完全密合的情況。對此，等候多日後Google官方終於有了正式回應。有意或是已經入手這一款手機的你一定要注意！

外媒發現有不少使用者發現Pixel 5出現螢幕與邊框無法密合的瑕疵。（摘自9to5google）

Google旗下一位Community Specialist在Pixel Phone Help網頁回覆使用者對於Pixel 5出現機身與邊框間縫隙的瑕疵問題，他指出經過統整品管方面的資料以及對相關案例的調查後，他們認為上述的情況乃屬於Pixel 5設計中正常的情況（normal part of the design），且連帶表示這樣的縫隙並不會影響原本手機的IP68防水防塵性能。而若是使用者仍舊對於使用手機帶有疑慮，他們將會持續與使用者進行溝通，來解決他們所存的任何擔憂。

Google自推出 Pixel 系列手機以來，雖然在市場上頗受好評，但是在硬體生產上，瑕疵問題卻也不少見。例如Pixel 4 XL也曾出現小規模玻璃背板剝離的情況（跟上Pixel 5的情況有點類似，都出現機身與邊框無法密合的情況）；而第一代Pixel手機則是出現過麥克風的瑕疵問題。由此看來，在全權統管設計與生產的經驗上，Google還有不少進步的空間。

在發表Pixel 5之際，Google也同步發表了Pixel 4a 5G手機。先前Pixel 5已經在台上市（空機18,990元)，並且也可搭配台灣大哥大門號綁約購買。而若是想要入手價格更親民的Pixel 4a 5G，台灣大哥大之前已經發出預告，這款手機會在11月19日正式開賣。

(科技)