熱愛運動的張姓男子日前騎機車「犁田」，跌倒時右手撐地，導致他手部三角纖維軟骨撕裂，不但無法再做伏地挺身健身，連簡單的開門把、擰毛巾等動作都會引發手腕劇痛，吃藥或復健治療效果不佳，在醫療團隊建議下，他接受腕關節鏡微創手術，術後症狀大幅改善，預計半年後即可重返健身房。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師賴禹呈指出，根據臨床經驗發現，約有2成急診患者是因車禍、運動傷害或跌倒、負重工作等因素造成手腕受傷，部分傷者當下未察覺明顯疼痛，之後出現手部痠脹、無力或握力減低、手腕扭力變差等情況，有些甚至直到生活受影響，才就醫檢查。

以張男為例，賴禹呈說，其受傷部位「三角纖維軟骨」位於腕關節尺側，由一群韌帶、纖維軟骨組成，猶如一張彈簧床墊支撐起腕骨、可確保手腕旋轉時尺骨不會滑脫，是穩定腕關節的重要結構，但因韌帶及軟骨無法藉由X光影像顯示，必須透過核磁共振檢查，一般診斷與治療容易發生延遲。

賴禹呈表示，三角纖維軟骨撕裂以往須藉由傳統開放性手術分離關節囊與韌帶，再處離關節內的患處，手術傷口約8至10公分，容易增加感染、關節沾黏機會，並延長韌帶癒合時間；現在以「腕關節鏡微創」手術，可精準定位4、5個0.2公分大小的傷口，讓內視鏡與器械經肌腱韌帶間的縫隙進入關節腔，大幅減少破壞與沾黏。

賴禹呈強調，患者手術後須以護具保護、固定4至6周，並搭配復健治療，恢復時間大幅縮短；提醒民眾，若感覺手腕靠近小指處疼痛，應提高警覺、儘速就醫，以免錯失黃金治療期。

(中時 )