豐原葫蘆墩公園是2018世界花卉博覽會的展場之一，長期以來是在地居民運動的地方！市議員陳清龍今天質詢說，為活絡地方舉辦過可樂Party、電影放映、健走等活動，吸引更多人到訪；但每次都有人對第三區與第四區的那座X危橋提出質疑。

陳清龍指出，這座涉及官司的危橋，究竟訴訟進度為何，圓環西路與中正路的鐵橋日前拆除完畢，那X危橋市府是不是將其擺爛；建議在安全性前提下「限制性開放」，研議以燈號控管，開放可容留人數上橋，貫通第四、第五區。

陳清龍說，前一天他到葫蘆墩公園第五區，市民向他建議，葫蘆墩公園第五區缺乏遮蔽空間，碰到下雨或烈日便無處可躲，而部分燈光壞了反映良久卻尚未修復，希望市府妥善維護，保障休閒遊憩品質，更進一步提出葫蘆墩公園腹地廣大，可適時建置親子遊憩設施與空間及第二區增設洗手間，便利市民使用。

建設局長陳大田說，將邀集會勘，整合市民訴求辦理改善。

陳清龍表示，「水岸花都」葫蘆墩圳第二期掀蓋是他與眾多市民最關心的事情，葫蘆墩圳掀蓋是由下而上的，地方居民爭取十年才讓母親河葫蘆墩圳重見天日，第一期300公尺掀蓋後受到市民喜愛，紛紛詢問第二期何時動工，工作坊規劃狀況？

水利局長范世億說，市府針對第一期的缺失已經進行改善，二期工作坊近日也上網進行招標作業，預計11月底決標，工作坊將充分聽取居民對二期掀蓋至中正路的想法，預作未來掀蓋的規劃準備。

陳清龍說，豐原區這幾個月來積極進行汙水下水道工程，他接獲到許多民眾陳情，指自費收費的標準不一，而廠商與住戶溝通過程往往缺乏耐心，民眾無所適從，無法負擔費用就找上民意代表，負擔得起的住家卻又認為市府未替市民著想，怨聲連連，收費沒有統一標準將嚴重影響權益。

陳清龍關心豐原火車站周邊發展，除催促東北街拓寬第三期盡速辦理外，豐原火車站東站的轉運中心積極建設，西站預定興建的飯店也正施工中，惟東側翁明段659地號等12筆土地，在今年5月辦理招商進度後仍無消息，指這幾年來豐原各項建設步上軌道，避免邊緣化，督促市府盡速辦理，呈現嶄新的豐原。

(中時 )