近日PTT表特版一篇文章爆紅， 一名年輕正妹表示今年畢業剛踏入職場，是名理財專員新人，簡單的自述後，附上一張自拍照卻引發網友暴動，直喊「我要開戶」。

該正妹專員最初於PTT職涯版發文，她表示「我是XX金的新人，今年剛畢業」，希望有榮幸能夠擔任各位的理專，自己還有很多需要學習的地方，望各位多多指教，並她在文章下方簡述自我介紹。

該名正妹是名理財專員，不少網友透露已親自去該分行見本人，認證的漂亮。（圖／翻攝自PTT）

她英文名為Rosa，星座是人稱「帥哥美女」的天秤座，平時最喜歡逛居家賣場IKEA及改造房間；休閒娛樂則為看電影，她透露最愛的電影類型為恐怖片，最討厭的就是浪漫愛情片，對游泳及浮淺也相當有興趣，而目前最喜歡的一句話為「學習，永遠要擺在賺錢的前面；先接受自己無知，然後才開始投資。」她更在文中留下自己Line帳號，並表示可以互加詳聊，「一個理專滿足你所有的需求！」其中，也附上了自己的照片。

有網友於PTT留言處貼疑似為Rosa的正妹上班照，網友直呼真的太正，並要求一對一開戶。（圖／翻攝自PTT）

而貼文曝光後，不少網友暴動了，紛紛留言「我要開戶」、「Rosa明天早上一起去ikea吃肉丸啊」、「我要開戶」、「所以我說IG呢」、「原來這是戀愛的感覺…」、「以後我都要電話下單！電腦下單out」、「這篇會成為Broker板第一篇爆文嗎」；更有網友將她的貼文轉發至「表特版」，一樣掀起網友暴動朝聖蓋樓，還有網友說「見過本人，幫推」，可見照片與本人一樣正。

(中時新聞網)