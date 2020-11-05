美國總統大選仍在進行最後開票計票作業，川普雖稱勝選，但拜登翻盤機會大增。行政院發言人丁怡銘表示，現在支持台灣、支持民主就是美國主流民意，無論選舉結果如何都不會改變；另外，由於中國對香港、新疆等地自由的壓制，及隱匿新冠肺炎疫情，所形成世界浩劫，美國各界強烈反中的態勢已形成。

丁怡銘說，上周六國安高層會議裡已將所有情勢進行分析，且做了沙盤推演，也分別有部署跟因應，蔡政府執政後其實跟美國各政黨都保持了非常好的交流，從國會通過各式友台法案都可以看出，台灣得到跨黨派支持，顯示台美之間有分享同樣的價值，也有共同目標，現在支持台灣、支持民主就是美國主流民意，無論選舉結果如何都不會改變。

丁怡銘也指出，從美國總統選舉過程中也可以看到，由於中國對香港、新疆等地自由的壓制，及隱匿新冠肺炎疫情，所形成世界浩劫，美國各界強烈反中的態勢已形成，同樣是民主國家，未來台灣政府會持續爭取美國的支持，尤其在區域安全經貿合作及人權合作上都持續保持，也希望台美關係繼續向前走。

(中時 )