男子維修台鐵鐵路被高壓電擊落受傷，消防人員將他送醫急救。（讀者提供）

台鐵嘉義市國華街平交道附近，5日凌晨發生1名黃姓鐵路維修人員被高壓電電擊、摔落地上，背部、雙手雙腳約有82％面積2度燒傷，送醫院急救，肇事原因由相關單位調查中。

嘉義市消防局指揮中心於今天零時52分許，接獲民眾通報，國華街平交道附近有鐵路維修人員被高壓電電擊傷，立即派遣人車到現場搶救。

26歲黃姓男性鐵路維修人員被高壓電擊傷，從高處摔落，背部、雙手雙腳有約2度燒燙傷，面積約82％，意識清楚，送往嘉基醫院診治後，轉送至大林慈濟醫院。

(中時 )