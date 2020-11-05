鐵道意外 嘉義男子維修鐵路被高壓電擊落 11:282020/11/05 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義男子維修鐵路被高壓電擊落受傷，消防人員搶救。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子維修台鐵鐵路被高壓電擊落受傷，消防人員將他送醫急救。（讀者提供） 台鐵嘉義市國華街平交道附近，5日凌晨發生1名黃姓鐵路維修人員被高壓電電擊、摔落地上，背部、雙手雙腳約有82％面積2度燒傷，送醫院急救，肇事原因由相關單位調查中。 嘉義市消防局指揮中心於今天零時52分許，接獲民眾通報，國華街平交道附近有鐵路維修人員被高壓電電擊傷，立即派遣人車到現場搶救。 26歲黃姓男性鐵路維修人員被高壓電擊傷，從高處摔落，背部、雙手雙腳有約2度燒燙傷，面積約82％，意識清楚，送往嘉基醫院診治後，轉送至大林慈濟醫院。 (中時 ) #維修 #人員 #高壓電 #電擊 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 流浪狗闖民宅被關進收容所 半年無人領養鬥牛犬卻笑了 10:362020/11/05 萌寵 EMU900電聯車扺台 德國萊因把關 04:102020/11/05 產業特刊 男疑高美溼地輕生救回 卻發現另具浮屍 22:152020/11/04 社會 國民黨轟 政院淪綠營網軍指揮中心 04:102020/11/05 社會新聞 試車傳異常 最美區間車失色 04:102020/11/04 生活新聞 男子駕計程車備胎胎壓不足 警自掏電動打氣機救援 13:442020/11/04 寶島 防疫設計移動式病房 台科大生獲德國紅點設計獎 10:162020/11/05 生活 上網花33萬爽買一對企鵝 他一看標籤急報警 12:262020/11/04 搜奇 玉里小轎車疑墜大排 600公尺外尋獲車主遺體 21:472020/11/04 社會 待全數計算完成 拜登選舉人票可能跨過270門檻 近2700萬張郵寄選票 尚未開出 04:102020/11/05 國際大事 社會熱門新聞 24歲女蹲坐中壢車站旁乞討數月 警方聯繫家屬將人領回 - 社會 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 新竹女科學家卵巢長瘤 開刀竟成植物人！兩醫生疏失須賠2千萬 - 社會 女疑遭勒斃後男畏罪輕生 台南情侶雙屍案解剖大逆轉 - 社會 國術館老闆「放筋路」卻按壓女客陰部 辯稱做「牽引」下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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