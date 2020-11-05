從10/14就開始的水星逆行，終於在11/4於天秤座恢復順行了！水逆期間，我們的生活都受到影響，已經有好多個粉絲說水逆期間出了交通意外。而明天起，水星終於恢復順行，相信大家應該可以明顯感受到，心情稍微變得愉快，煩惱的事雖然可能依舊存在，但似乎變得沒那麼令人苦惱了，過去這段時間產生的衝突都將和緩，一切都在慢慢轉好！

此時，要請你順應形勢，去挽回丶去溝通，若遇到無法挽回的，就必須試著去接納，這些都是成長的必經之路，承受結果、並嘗試新的計劃與做出改變。艾菲爾老師今天就要告訴你，水星順行後開始轉好運的星座，同時看太陽丶上升。記得恭喜上榜的朋友，讓自己沾沾他的好運！

▍第四名 處女座

水星順行後，處女最明顯翻好運的就是財運了，守護星在你的「財務宮」恢復順行，你在事業上成功加薪的機會非常高，有可能額外獲得令你欣喜的額外獎金。另外創業、兼職、做副業的處女也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又多添加許多收入。有考慮投資理財的處女，此時也是你的最好時機。水星順行帶給處女座滿滿的財運，請你一定要好好把握年底最後一波好運！

▍第三名 天秤座

水星順行後，天秤終於可以好好喘口氣了，之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心具疲。幸好水星從明天起就要在你的本命宮恢復順行！明天起你做任何事都會一帆風順，尤其是事業里的轉變，都將是你的好機會，舉凡升官、加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。水星順行後是你鹹魚翻身的好時機，好好把握就能成功。

▍第二名 雙子座

身為水逆固定班底的雙子，水星恢復順行後你終於得到解脫，特別有關你的愛情、與親密的人之間的關係都能到昇華、升溫；單身的雙子則能遇到一個身心靈都與你非常契合的對象，這次的戀愛你不想再慢慢來了，只想趕快與他進入穩定關係，你會發現他就是你此生的靈魂伴侶。另外水星順行也替雙子帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以去買買彩券，或許會有意想不到的收穫喔。

▍第一名 天蠍座

水星順行後，天蠍終於順利谷底翻身了！你的整體運，無論是生活、愛情、事業、財運，就連情緒、健康都越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為天蠍趕跑小人、帶來貴人，之前暗地甩你眼色、陷害你的小人紛紛落馬，取而代之的是貴人降臨，且這貴人可以為你的2021年帶來極好的機會，請好好把握！

12星座水星順行好運關鍵詞：

白羊【愛情順利】金牛【健康大好】

雙子【人財兩得】巨蟹【漸入佳境】

獅子【小人退散】處女【財運爆棚】

天秤【好運翻身】天蠍【貴人降臨】

射手【人緣大開】魔羯【事業好運】

水瓶【有小確幸】雙魚【偏財滿滿】

同時參考太陽上升

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(中時新聞網)