美國總統大選開票陷入膠著，現以拜登佔上風；蔡英文總統昨天指美豬美牛議題，朝野有責任共同面對。國民黨前立委孫大千今在臉書酸說，「有福蔡英文享，有難朝野共同承擔。這麼會打算盤，蔡英文不去做生意實在是太可惜了。」

孫大千說，開放美牛美豬進口，根本就是蔡英文為了感謝川普政府在台灣總統大選時對她的鼎力相助，所做出的投桃報李。好康的被蔡英文拿光了，爛攤子卻要朝野共同面對，這怎麼說的通呢？

他說，蔡英文喪權辱國在先，編織謊言在後。竟然還可以瞎掰，台灣開放美豬美牛後，「美國各界踴躍表示支持，供應鏈重整的討論、台美經濟對話也陸續開展。」然而，犧牲食安健康的是台灣人民，大發利市的是美國畜牧業。美國各界怎麼會不踴躍表示支持呢？

孫大千說，其次，在美中貿易戰中，美國為了打擊中國大陸的產業發展，原本就會要求台灣進行供應鏈重組，逼迫台灣高科技產業選邊站，這個又有什麼好值得台灣人民感謝的呢？

孫大千酸嗆說，台美經濟對話根本就是「只聞樓梯響不見人下來」的謊言大餅，既沒有時間表，也沒有任何明確的承諾，更別提台美雙邊貿易協定的簽署了。用一大堆永遠不可能兌現的空頭支票，來安撫台灣社會的反彈聲浪，難道真的把台灣人民都當成是塑膠了嗎？

(中時 )