第4季單月營收有望持續攀高，麗清(3346)股價經過修正後，今天連三天反彈，漲幅超過5％，挑戰今年10月創下的44.25元今年高價。

麗清歷經疫情衝擊，第2季已經小幅獲利，經銷商去化庫存已經結束，銷售狀況良好。訂單自9月開始產能滿載，9月合併營收4.54億元，來到今年最高，也創歷年同期最高，主要品牌車廠經過傳統暑休後，旗下LED車燈模組需求量增溫，加上7月開始加入量產的廣汽GS4熱銷，帶動麗清LED車尾燈模組出貨暢旺。

法人預期，第4季開始到明年上半年，只要疫情不要反轉，都可維持9月的表現，雖然上半年還虧損1億元，但法人估計今年有機會小幅獲利，2021年整體營運較今年大幅成長。

麗清觀音廠生產新產品頭燈控制器，因新高階車款有更加複雜的設計，結合矩陣式頭燈、智能頭燈、大燈、霧燈等等，而需要頭燈控制器，2021年第1季開始小量出貨。

目前大陸上海廠、東莞廠產能滿載，東莞廠負責廣州小糸訂單，東莞廠無法供貨的部分是由武漢廠負責，武漢廠之後將陸續增加產線，麗清也陸續規劃大陸產線轉為自動化。

(時報資訊)