隨著第二波疫情侵襲和11月初主要經濟體施行新的全國封鎖，歐元區經濟復甦力道正在減弱，並正傷害歐元區重要經濟活動的服務業。

歐元區的IHS Markit綜合PMI指數在十月的終值為50.0，低於前一個月的50.4，但高於初值的49.4。指數剛好落在榮枯分界線上，該指數主要受服務業PMI拖累而較九月滑落；十月服務業PMI則從48.0滑落到46.9，大幅滑落至今年五月以來的低點，當時服務業正受到第一波疫情橫掃歐洲帶來的痛苦。

市場分析，在與消費者面對面的部門，例如飯店住宿、餐廳等服務提供者進一步受到衝擊，因此抵銷了先前公布的製造業數據的優異表現。

分項指數顯示，服務業公司連續第八個月出現裁員，需求進一步下滑，積壓的工作再度枯竭，樂觀情緒減弱。

該份IHS Markit調查時間先於德法等國的大封鎖措施之前，但當時歐洲疫情已經十分惡化。而隨著數國的全國性封鎖開啟，許多餐館和健身院等服務設施皆關閉，11月的服務業狀況可能進一步惡化。

歐洲央行此前曾暗示，12月將祭出新措施，以遏止日益蔓延的疫情影響。

(時報資訊)