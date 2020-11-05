美國總統大選戰況激烈，由於民主黨候選人拜登暫時領先，今(5)日台股晨盤，綠能族群拍手叫好，中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)紅通通。

中興電亦為拜登概念股，今晨盤小幅開高0.5元後，多頭點火、帶量上攻，目前最高站上51.9元，現漲逾2%，短均失而復得，成交量逾3萬張；籌碼面部分，三大法人4日賣超幅度砍半。亞力今開平走高，目前最高站上29元，現漲逾3%，一舉收復短均、月線及季線，成交量逾5千張。華城布局綠能有成，此前法人預估2020全年合併營收有望突破80億元，創下新高，今開高走高，目前最高站上53.4元，現漲逾2%，站回短均、月線之上。

展望後市，新冠疫情捲土重來，能源產業堪憂，國際能源署(IEA)曾預測，時至2030年石油需求不排除陷入停滯期，綠能極有機會嶄露頭角。然而，與現任總統川普看重石油的觀點相比，拜登重視乾淨能源，7月提出一系列相關政策，使得綠能族群向他靠攏。美國總統大選於美東時間3日(台灣時間4日)展開計票，兩位候選人不斷超越彼此，選情實在膠著，目前拜登僅臨門一腳即可入主白宮，帶旺綠能族群。

(時報資訊)