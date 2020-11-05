台積電ADR再收高，但今日台積電(2330)開高走低，開盤漲1.5元為451.5元，但盤中跌4.5元至445.5元，也使得台股盤中壓回。台積電本周以來股價逐日上揚，帶動台股攻高，今日熄火，使得台股上攻12900點後拉回壓理。

台積電美國存託憑證(ADR)周三收89.45美元，漲1.76美元，漲幅2.01%，換算每股約為新台幣518.92元。台積電本周三收高在450元，外資連續兩天共買超11395張。

台積電股價本周領先台股站回季線及月線，並帶動台股重回季線及月線之上，今日台積電漲多回檔，回測月線關卡。

蘋果公司(Apple)宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。

台積電第4季營運展望仍樂觀，下周將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積電在上季法說會指出，第4季在智慧型手機帶動下，預期單季營收再創新高，估在124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，預期全年營收將成長3成並再創新高。

(時報資訊)