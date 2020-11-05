根據美國證券交易委員會公布的文件，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）本周出售該公司逾30億美元股份，使今年這位電商巨頭創辦人入手的現金總額超過100億美元。

貝佐斯自去年起開始加快出脫亞馬遜持股，繼今年2月出售逾41億美元股份後，8月又減持逾31億美元股票。本周再賣亞馬遜股票，使他今年以來賣股套現的金額已經超過102億美元，較2019年大幅增加，當時貝佐斯賣出價值28億美元股票。

即使在本周出脫股票後，貝佐斯仍然持有逾5300萬股亞馬遜股份，價值逼近1700億美元，使他身為全球首富的地位難以撼動。

根據美國證券交易委員會的文件，這些交易是預先安排之「10b5-1」交易計畫的一部分。亞馬遜拒絕對此發表評論。

貝佐斯此前已經表示，每年將出售約10億美元亞馬遜股票，為其火箭新創公司Blue Origin挹注資金。此外，貝佐斯今年2月推出規模達100億美元的地球基金（Earth Fund），以對抗氣候變遷的影響。該基金將向科學家、維權人士與其他組織提供經費。

(時報資訊)