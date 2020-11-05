近日有媒體報導，110學年僅51系校系在個人申請管道參採高中英聽，校系數僅104學年的1／3，甚至有輿論建議是不是乾脆直接廢除英聽考試？對此大考中心表示，英聽「採計的（科系）不多，但是參酌的不少」；而且有了英聽測驗之後，也連帶影響教學現場，對教學面的貢獻是有目共睹。

5日公布110學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績統計資料，媒體問及英聽存廢議題，大考中心副主任鄭中平有備而來表示，除了香港、新加坡這些過去英國殖民地之外，韓國1993、日本2006年、中國大陸1999年開始有英聽考試。有鑑於鄰近國家都開始重視英語能力，台灣2010年國科會（現在稱科技部）全國人才培育會議時，建議要在大學入學考加入英聽考試，大考中心開始研議。

鄭中平說，2011年大考中心徵詢高中和大學的意見，高中老師認為大學入學考考科 要包括的英文能力，97％認為要能「讀」，96％認為要能「寫」，聽力是70％，口說是37％；74％大學科系認為應該增加英聽考試，「我們在這樣的背景底下籌辦英聽考試。」

鄭中平說，大家關心「採計英聽的大學科系似乎變少」，但是另一趨勢是每年也有超過十萬名高中生報考英聽，且高中教學現場，老師也都很支持這個考試，更有高中生說「不考英聽，我們的競爭力會下降」，在在表示其實在高中，英聽考試還是有一定的支持程度。至於大學是不是要採計英聽，這是各校系的決定，大考中心尊重；且107年之後，採計英聽的大學大致穩定，今年並沒有看到大幅度下降。

大考中心試務召集人沈青嵩補充，英聽成績「採計的不多，但是參酌的不少」，考慮到台灣是經濟立國，大廠有很多國際線，英語聽力和口說能力非常重要；且對教學現場來說，有了英聽也增加了教師的積極度，影響很大，因此英聽考試對教學面的貢獻是有目共睹。

(旺報 )