前總統陳水扁5日在臉書上，發文點名六都市長，除2位國民黨籍之外，其他4人包括台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，都有可能是2024或2028總統大選的接班人選。對此，黃偉哲今日上午稱，沒有想過這個事情。

陳水扁今日在「新勇哥物語」指出，六都市長除2位國民黨籍外，其他4位中有3位都是凱達格蘭學校傑出校友，包括鄭文燦為領袖班第1期，陳其邁為國策班第1期，柯文哲為國策班第10期。

陳水扁說，這4位非國民黨籍的直轄市長，有2位很可能是2024年總統大選的競爭對手，有2位則是2028年總統大選的可能接班梯隊。

陳水扁進一步稱，台灣4位民選總統，有3位出自台北市首都市長，但都被蔡英文總統打破了。2024年花落誰家？台南？新北？桃園？台北？每一位都有可能。陳也稱，會是「新桃之爭」，還是「南北之戰」？

(中時 )