美國大選於昨日投票，雖然選情意外膠著開票至今尚未正式確定當選人，但兩岸圓桌論壇協會仍照預定計畫於今日開座談會，分析選後美陸台關係走向與戰略發展，與會者紛紛提醒，不管誰當總統台海若開戰美軍都不會介入，因此淡江大學陸研所教授趙春山更特別提醒，台灣應了解這點，避免介入美國與大陸之間的衝突。

對於美國大選的可能結果能否順利落幕，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，美國是有數百年歷史的民主國家，具有自我調整能力，雖然川普不服氣，爭議應可很快平息，目前領先的拜登可望順利上任。

不過中山大學政治所教授廖達琪認為，雖然拜登應該會贏，但川普會想辦用司法訴訟等方式法爭下去，甚至一些川普的支持者也可能暴動，美國仍將亂一陣子。

而對於美國選後將採取的大陸與台灣政策，兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀指出，拜登當選機會很高，美國與大陸的對立程度會舒緩，台灣的未來不該繼續放在美國手裡，應自己掌握兩岸關係。

吳子嘉也認為，拜登上台後美國外交路線將回歸多邊主義，強化與盟友及挑戰者的協商，因此美國與大陸間的衝突、軍事行動都將減少。

國民黨副秘書長黃奎博則認為，未來美國與大陸關係再怎樣改善也有限，科技戰、經貿爭議、制度分歧都仍將存在，美國也不可能徹底一腳把台灣踢開。

趙春山則分析，不論川普或拜登當總統都會設法遏止大陸崛起，不過方法不同，外交上拜登運用多邊主義，希望和傳統盟國打交道，川普偏好單邊、雙邊主義；軍事上拜登重視傳統北約，川普偏好五眼聯盟印太體系；經濟上川普想與大陸脫鉤，但拜登反對。而不管誰當總統，美國台海政策都會維持戰略模糊，台灣要避免介入大陸與美國的衝突，不要自己貼上去，當美國與大陸合作時則想辦法參與分一杯羹。

文化大學社科院院長趙建民則提醒，本次大選可以看到兩個主張不同的美國，一個主張多邊主義和國際合作，一個排外，主張自己來，盟國只是美國的棋子。，偏偏民進黨政府選擇不要國際規則的那一個美國，如果川普連任台灣就要擔心哪時會被當成棋子一樣的被犧牲掉。

至於兩岸若開戰美國是否會派兵馳援？張顯耀直言，美國的北約盟友都不敢相信歐洲開戰美國會派兵介入，何況是台灣？台灣的未來不該放在美國手裡，應自己掌握兩岸關係。

軍系出身的前立委帥化民分析，雖然共和黨因為與軍火企業關係密切，所以本就較願意對台軍售，不管這次誰當選已宣布的對台軍售都不會停止。可是台海若開戰美國不會派兵介入，因為美國當年光是打伊拉克就需要花六個月時間才能派出陸軍，何況如今面對的是大陸，美國雖然整體軍力有優勢，但在大陸沿海開戰則不然，美國自己做十八次兵推都失敗。

趙建民指出，台灣老是假設美軍會介入台海衝突，但美國連對有美日安保條約的日本都沒有承諾，何況台灣？偏偏台灣人因為認為美軍會介入，所以對於台海如今的準戰爭狀態不感到危險。而未來不管誰當總統，美國都會要台灣繼續花大錢買武器。

中山大學政治所教授廖達琪也提醒，這次大陸也有許多人支持川普，因為川普是單邊主義者，對整體外交格局不在意，且與多數盟國關係不好，所以川普任內大陸在全球外交有所斬獲，也一口氣奪得台灣多個邦交國，並取得許多國際議題話語權。相對的台灣還應該期盼川普勝選嗎？值得深思。

(中時 )