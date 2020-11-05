美國總統大選開票超過一天，民主黨拜登有望入主白宮。前國安會秘書長蘇起今天表示，希望拜登執政以後，美國對台政策的轉變就是不要再打台灣牌，不要把台灣當成進攻大陸的基地。

蘇起指出，川普跟民進黨政府似乎講好了，不但賣攻擊性武器給我們，甚至希望在帛琉弄個軍事基地，這套印太部署出爐，對大陸刺激會很大，美中衝突可能性就高了，對台灣相當不利。

蘇起進一步指出，台灣如果要轉型攻勢，新武器還要等國會通過、運貨、組裝、訓練，少說要兩、三年的時間才能派上用場，而這幾年就會是台灣最危險的時刻，大陸不會等我們部署好才動手。假如台灣真的要做攻勢轉型，美國一定要跟大陸在政治層面講好，硬幹的話大陸動作會很快，幾天就能解決了。

蘇起認為，美中戰略對話對台灣至關重要，過去四年很難想像這麼大的兩個國家不談事情，除了2017年川普與習近平湖海山莊談了之後就只有談談電話而已。現在看到民主黨幾個未來政府可能幹部都在強調美中一定要戰略對話，這樣對北京來說會很安心，像是台灣這種又敏感、又困難、又複雜的問題，公開來講一定不行，一定是私下談。同樣的，有了美中戰略對話，台灣也可以安心。

(中時 )