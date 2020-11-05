隨著美國總統大選結果逐漸明朗，大陸外交部也對此發表看法，外交部副部長樂玉成5日主動談及美國大選稱，期望美國下一任總統，與中方雙向而行，秉持不衝突、不對抗、合作共贏的精神，聚焦合作。

香港經濟日報報導，大陸外交部相較於4日曾稱，對於美國內政，中方不持任何立場。不過樂玉成5日主動表示，中方關注美國大選，希望選舉平穩順利舉行。中方一貫認為中美雙方存在分歧，但有廣泛的共同利益及合作空間，推動雙方合作，符合兩國人民利益及國際社會期待，期望下任美國總統與中方秉持不衝突、不對抗、合作共贏的精神，聚焦合作，並管控分歧。

樂玉成還指出，大陸國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，將在10日以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議，並發表講話。會議將圍繞疫情下加強上合組織合作，及就重大國際及地區問題及換意見。上合組織將深化政治合作，反對外部勢力干涉成員國內政，保障地區和平穩定。

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