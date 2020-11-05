最近房市上演資金行情，價量表現都不錯，尤其業者炒紅單的手法更備受爭議，連內政部也無法再坐視，大陣仗展開全台大清查，究竟政策打不打房，被高度關注。不過房市似乎預期，政策打房不會玩真的，最近預售房市依然周周「爆桌」，房照買、舞照跳。

今（5）日最新公布的10月份住展風向球顯示，分數升至35.9分，較9月的34.8分增加1.1分，分數創今年來新高，已連續六個月亮出黃藍燈。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期政府頻頻釋出可能打房的訊息，對業者已產生「寒蟬效應」，但對一般購屋族卻沒什麼影響，10月新建案買氣依然蓬勃，將房市風向球推到今年高點。

10月預售屋推案量，降至5百餘億元。新成屋的供給量，則逼近1千戶。

至於推案量方面，何世昌表示，10月原是建商推案的傳統旺季，但今年推案卻快速冷卻，推案量反而比9月大減逾150億元。令業者放慢推案腳的關鍵，是近期因部份縣市消保官緊盯紅單交易，其次是各地地政局查處未取得建照、卻違法銷售的預售屋案影響，業者變得謹慎。

在新建案來人組數方面，指標案平均34.6組／週，連續二個月減少。

至於買成交組數方面，指標案攀升至2.8組，為今年最高。

何世昌分析，近來中央頻頻釋出打房的訊息，多數業者怕打房重演，姿態轉趨低調，部份業者乾脆「低報銷況」，主要是顧忌，引起主管機關前來稽查，二來是怕業主調漲底價影響銷售。反觀房市買方，多不認為政府打房是玩真的，買氣未見萎縮，熱門建案照樣爆桌。

(工商 )