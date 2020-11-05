台鐵局2021年的月曆，將以百年風華為主題，精選13張經典車站建築物，由力麗社會福利慈善事業基金會廣邀藝術家，以藝術風貌呈現，經典的台灣總督府鐵道部廳舍揭開序幕。台鐵局表示，即使是已消失的建築，仍是台鐵重要文化資產，月曆限量發行1500份，每份250元，自本月6日起販售，每人限購2份。

力麗社會福利慈善事業基金會自2018年起便著重推廣歷史建築，廣邀藝術家將台灣各地的經典建築畫出，透過畫家的筆尖引領民眾進入台灣百年來的記憶，並自2019年6月9日起，在台北車站等全台數個車站舉辦免費公益巡迴畫展。基金會希望持續推動這些屬於台灣的史實，並著眼於歷史、建築、藝術等三面向，即以建築視野搜尋、體驗四百年來建築文化遺產的演變發展，希望喚起國人對這塊土地的關懷與了解。

台鐵局與力麗合作推出「2021台鐵百年風華月曆」，台鐵說，台鐵精心挑選13張百年以來經典車站建築，台鐵逾百年來在台灣這塊土地上經歷過不同時期的轉變，不僅為全台運輸之始，更帶動台灣經濟。這次以百年風華作為主題是為了能讓台鐵歷史與文化歷久彌新，包括經典的扇形車庫、超過百年歷史的車站（如新竹車站），甚至是現已不存在的車站（如第二代台北驛）等，都是台鐵百年來的歷史痕跡。

(中時 )