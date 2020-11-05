周姓小三與熊姓人夫交往近40年，生下1子，她自認熊男曾允諾提供3000萬元供母子倆生活，卻只給了500萬元，因此提起「道德上義務贈與」訴訟，請求熊男再給1000萬元。台北地院認為，婚外情破壞婚姻忠誠，違反社會共信價值，道德上沒有權利義務可言，因熊男已撤銷贈與，故判小三敗訴，可上訴。

小三提告主張，她與熊男交往近40年，並生下1子，因熊男另有配偶，小孩多由她照顧，並已辦理認領。2017年4月間，熊男為感激她多年來的關照及育子辛勞，表明願意贈與3000萬元，作為母子倆將來生活所需之用，但最後只付了500萬元。

小三說，她多年來給予熊男感情、精神上的支持，感情關係是愉悅美好的，遠超過長年定居國外的元配，並沒有不道德；她獨力扶養小孩長大，基於她照顧熊男晚年生活、或讓小孩過更好的生活，3000萬元應屬「道德義務上贈與」，不得撤銷，她得請求其餘2500萬元，因此依該贈與契約，請求其中一部分1000萬元。

熊男則否認同意贈與3000萬元，就算有，包括500萬元在內都不是履行道德義務，因此在沒有給付前都可以撤銷。

法官認為，小三提出5張100萬元支票兌現的明細，可證明熊男確曾贈與500萬元，但依現行法規，若沒有經過公證，或為履行道德上義務贈與，熊男可隨時撤銷。兩人是婚外情關係，動搖熊男與元配的婚姻圓滿幸福，依一般社會通念，難認熊男對小三有道德義務存在。

法官指出，熊男已在審理期間具狀表示撤銷贈與，並送達小三，贈與契約已不存在，且小三沒有照顧熊男晚年的義務，雖然通姦已經除罪，婚姻忠誠仍是社會共信的價值，不能認為破壞婚姻的婚外情有道德上權利義務，這與婚外情關係是否美好無關，故判小三敗訴。

(中時 )