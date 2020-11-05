周三隔夜市場美股期貨小升，屏息等待美國大選結果的投資人盼望能盡快抵定白宮主人。

目前道瓊指數期貨微升0.13%，標普500指數期貨小漲0.2%，那斯達克100指數期貨漲0.54%，顯示市場認為在政局的高度不確性籠罩下，科技股仍是不錯的避風港。

雖然美國大選結果仍未確定，但國會兩院分別由兩黨掌控的可能性，令投資人對加強反壟斷審查、課徵資本利得稅，以及回復《平價醫療法案》（Affordable Care Act）部分內容之重大政策不致於通行無阻感到鬆一口氣，周三華爾街美股收盤大漲。

周三道瓊工業指數收漲367.63點或1.34%，為27,847.66點。標普500指數大漲2.20%，收在3,443.44點。那斯達克綜合指數漲飆升3.85%，收在11,590.78點。

周三晚間，NBC News預測民主黨候選人、美國前副總統拜登將拿下威斯康辛與密西根兩大搖擺州。川普在2016年大選獨吞這兩州的選舉人票。在拜登拿下這兩州後，距離取得當選所需之270張選舉人票就僅差17張票。

(時報資訊)