蘋果等智慧型手機新機需求增溫，砷化鎵廠-全新(2455)10月合併營收攀升至2.29億元，為去年11月以來新高，全新預估，第4季營運有機會維持高檔，日系外資維持全新今年第4季的營收預估，重申「買進」評等，目標價108元。

智慧型手機市場需求隨著蘋果等各大品牌手機廠5G新機陸續上市逐漸擺脫谷底，市場看好5G手機新機將引爆換機需求，且WiFi 6滲透率持續提升，讓全新營收持續增溫，全新10月合併營收為2.29億元，月增4.1%，年減17.06%，為去年11月以來新高，累計1到10月合併營收為21.17億元，年成長2.56%。

全新第3季合併營收為6.44億元，季增8.6%，為今年單季新高，營業毛利為2.7億元，單季合併毛利率為41.96%，營業淨利為1.59億元，稅後盈餘為1.12億元，單季每股盈餘為0.61元；累計前3季合併營收為18.87億元，營業毛利為7.99億元，合併毛利率為42.33%，營業淨利為4.85億元，稅後盈餘為3.86億元，每股盈餘為2.09元。

日系外資報告維持預估全新第4季合併營收6.88億元，並預期RF的磊晶營收將較上季成長5%到10%，但將全新2020年到2022年EPS下修4%到7%，重申全新「買進」評等，目標價由115元降至108元。

(時報資訊)