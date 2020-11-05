日股開高逾80點後，大盤便一路奮勇向上挺進。之後，經過高檔震檔整理，於交易兩個小時左右，指數突破24000點關卡。因為接近早盤收盤時分，部分投資人落袋為安，日股稍微下修，不過無礙其晨間大漲格局。日經225指數早盤收23929.61點，上漲234.38點，漲幅0.99%。東證一部指數早盤暫收1639.21點，上漲11.96點，漲幅0.73%%。

市場消息，日本電信業者中除日本NTT DoCoMo與樂天，有可能增加5G基地台設置數外，軟銀(SOFTBANK)與KDDI也分別要在10年內，各自砸下約2兆日圓用來增設基地台等設備。因在5G普及度上，日本普遍落後其他主要國家，軟銀看準這塊商機，已敲定往後10年間，將把投資額增至2兆日圓，目標把5G基地台現有數量不到1萬座，激增至35萬座。軟銀計劃在2021內，先將基地台數增至5萬座，之後，2025前增至20萬座，最後達成5G基地台35萬座目標值。對此計畫，市場也一片歡呼鼓舞，軟銀午前上漲近3.8%。

至於股價表現不佳者，三菱汽車(Mitsubishi Motors)則最具代表性。因為受到疫情波及，直接影響到最新財報表現，7到9月最近一季內，營損數字就高達290億日圓，約2.76億美元。這也遠大於市場之前270億日圓營損預估值。三菱汽車目前全財年業務預估值為1.48兆日圓，營損則預測會高達1400億日圓。利空消息馬上在交易市場發酵，三菱汽車股價一度重挫6%。

(時報資訊)