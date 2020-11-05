PG One凌晨發文。（圖／翻攝自PHASELESS微博）

金馬影后李小璐3年前和饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，起初她和PG One矢口否認，強調兩人只是姊弟，去年網上瘋傳兩人親密影片，被戴綠帽的賈乃亮才發聲明證實已與李小璐離婚。扛了「小王」標籤3年的PG One這幾年工作全無，今(5日)凌晨突然發文爆粗口說：「我真他媽的受夠了！」

PG One本名王昊，3年前參加《中國有嘻哈》和GAI同獲冠軍出道，年底卻爆出他和李小璐不倫戀，重創演藝事業。今年9月PG One復出到西安表演，上台前突被告知不能登台，只能在台下唱歌，唱了10分鐘後就被迫離場，酒吧為怕引起紛爭，還對外稱只是模仿秀，並非PG One本人。

PG One最近接受陸媒專訪，直認當年「做錯了」，而且全世界都知道他做錯什麼事，自己也不想再提，免得對其他人二度傷害，但相較於緋聞，對他影響打擊更大的是〈聖誕夜〉這首歌，因為網上狂傳這首歌詞有涉嫌教唆青少年吸毒與侮辱婦女意圖，他澄清是為了保護其他人才出面道歉，但其實，「那歌詞不是我寫的，也不是我唱的」。

報導刊出後，引來其他網友罵PG One藉此洗白，今凌晨他生氣寫下：「三年了，發個微博說洗白，發個歌說洗白，疫情捐款也說洗白，接受個採訪也說洗白。我活著都是洗白，我說啥都是錯，你們都對，行了嗎，這篇採訪就是對所有事情的收尾，從今往後我不想再牽扯任何事情，我現在只想好好過清淨日子，我求求你們了，都閉嘴吧，我真他媽的受夠了！」

(中時新聞網)