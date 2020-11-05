洪金寶近年多以輪椅或拐杖代步。(圖／翻攝自微博)

有「最靈活胖子」稱號的香港武打巨星洪金寶，近年身體狀況頻受到外界關注，不僅3年前因為膝蓋手術後，常以輪椅或拐杖代步，近來更是暴瘦看起來滄桑憔悴，讓大家擔心他的健康，4日兒媳周家蔚出席活動時，被問到洪金寶的近況，她也回應了。

68歲的洪金寶，過去因為經常拍攝武打戲，導致身上大小傷不斷，3年前膝蓋動手術後，被醫生叮嚀需少動，因此多以輪椅或拐杖代步，且需人攙扶，去年兒媳婦周家蔚更忍不住淚訴公公拍完戲，疲態盡現、體力透支，連孫子都抱不動。

之後洪金寶為了身體和孫子，在老婆高麗虹的嚴格監督下，控制節食和運動來瘦身，但白髮蒼蒼暴瘦模樣，仍嚇壞不少網友，雖然精神與氣色不錯，但卻老了不少，外界對於洪金寶身體大不如前的議論，兒媳婦周家蔚4日出席活動時，也親揭他身體近況。

周家蔚透露洪金寶身體很好，目前在進行168斷食法，吃得少所以瘦了，但健康還是好的，是慢慢變瘦的，身體沒問題，只是膝蓋術後沒這麼好，要大家不要太擔心。

(中時新聞網)