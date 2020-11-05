雙11購物檔期如火如荼開跑，全球網通領導品牌D-Link友訊科技5日宣佈攜手良興電子於11月推出「最狂品牌月」，除了有COVR-1100新品、Wi-Fi 6機種等超殺優惠以外，更推出多項D-Link商品同步下殺，將帶來一波搶購熱潮。此外，D-Link在11月7日良興英才店、12月12日良興中壢店舉辦快閃活動，現場消費滿額就抽Switch Lite，並帶來一日限定超殺驚喜價、趣味互動遊戲和各項精美贈品，邀請民眾一同搶好康、抽好禮。

良興的D-Link品牌月從即日起至11月30日展開，消費者趁此次雙11檔期用振興回饋價升級家中設備，創造連網新體驗，超值限時促銷讓消費者買越多賺越多。新世代Wi-Fi 6路由器機種如DIR-X1560 雙頻無線路由器、DIR-X1860雙頻無線路由器，都推出特惠價，此外，論壇口碑激推的新品COVR-1100 EasyMesh 無線路由器（三入組）也將首度祭出超殺價格回饋消費者。

除了品牌月，D-Link將在11月7日於良興英才店舉辦快閃活動，為台中民眾帶來快閃限定的產品超殺驚喜價，現場消費滿額還可抽任天堂Nintendo Switch Lite藍綠色主機乙組。活動現場購買D-Link系列產品即送D-Link精美購物袋；滿500元再送D-Link 8GB USB隨身碟，送完為止；每滿1,000元，還得憑發票兌換1張摸彩券，摸彩券以2張為上限，會於12月12日良興中壢店快閃活動統一抽出幸運兒。

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