美國關鍵的密西根與威斯康辛等兩個搖擺州周三完成點算選票工作，拜登贏得這兩州的選舉人票後，已拿到264張選舉人票，距離贏得大選門檻270張就只差一步，也讓川普選情愈來愈危急。

雖然點算選票工作仍未結束，但拜登目前已在全美拿到逾7,150萬張選票，這已經創下歷屆美國總統大選最高得票數紀錄。

他在美東時間周三下午召開記者會表示，自己將會贏得大選而成為美國總統，強調選後各州再沒有紅色（代表共和黨）與藍色（代表民主黨）之分而只有一個美國，開始為這次大選撕裂美國社會來療傷。

但作風強悍的川普並無意接受目前的結果。因為這次選情激烈，不少關鍵選區的票數差距極相近，像拜登在威州所得票數只領先川普數百票，川普陣營已提出重新計票，希望能翻盤。

目前關鍵搖擺州之一的賓夕法尼亞州計票工作仍在進行，川普領先拜登的得票率差距不斷縮小，讓川普的支持者極焦慮。

(工商 )