五大標竿企業當導師，指點學生職場實務！中興大學5日舉辦第七屆「興學塾企業導師」啟動儀式，邀請矽品、永豐銀行、永信藥品、味丹企業、台泥企業團5間知名企業主管入校擔任導師，協助學生與業界接軌。

今年興大更以跨校共學為特色，開放台灣科技大學工程學院、台北大學、中山醫學大學營養學系與台中科技大學四校學生參與，打造跨校職涯輔導平台，培訓跨領域合作能力的人才。

中興大學「興學塾企業導師」已推動第七年，從第一年合作的矽品精密，逐年拓大至各領域，至今已涵蓋半導體、金融、藥品、食品、製造等產業，安排企業主管到校分享產業趨勢，提供業師諮詢，並舉辦職能講座、企業參訪、企業說明會、實習暨就業媒合等，提供學生了解產界的機會。

興大校長薛富盛表示，今年推出的跨校合作新計畫，擴大校內職涯輔導平台，開放四校學生參與，希望在跨校共學的過程中，達到更好的學習成效，而在專題實作討論中，亦學習跨校跨域合作。興學塾企業導師計畫不斷創新，期能開創新的職涯輔導模式，成為更具活力和彈性的跨校學習職涯輔導平台。

台北大學、中山醫學大學營養學系與台中科技大學則表示，透過跨校共學模式，跨校系學生由不熟悉到一起動腦激盪，希望能協助學生增進跨界思維與提升團隊合作的溝通能力。

(工商 )