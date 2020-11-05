星巴克循往例都會推出耶誕限定飲品，11/4日新上市的烤蘋果系列飲料，選在雙11加碼3天買1送1。（圖擷自星巴克同好會）

星巴克11月多重優惠來了！11月6日起推出黑咖啡好友分享日，連3天指定黑咖啡系列飲料買1送1。另外，為慶祝烤蘋果新品飲料上市，將加碼雙11限定3天買1送1，愛喝黑咖啡或嘗鮮，咖啡控可各取所需，選擇最愛的口味下手。

星巴克表示，11/6~11/8連3天推出黑咖啡好友分享日活動，當日11:00~20:00購買2杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包含美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準。

另外，每年耶誕節快到，星巴克循往例都會推出耶誕限定飲品，除了受歡迎的太妃核果風味拿堤耶誕回歸外，11/4日新上市的烤蘋果系列飲料，則選在雙11加碼3天買1送1。星巴克表示，11/11~11/13期間，憑烤蘋果飲料「限時動態」截圖至星巴克門市，購買2杯相同容量/風味/冰熱的飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取，每日兌換時間到20:00。

星巴克透露，烤蘋果系列飲料以「烤蘋果派」為靈感，將香甜烤蘋果與星巴克咖啡結合，甜蜜的蘋果滋味、可口的蘋果醬與蘋果丁再擠上鮮奶油、撒上糖粒裝飾，增添口感與耶誕節慶的歡樂氛圍，也喚起大家的味蕾記憶。

(中時新聞網)