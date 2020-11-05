台中一名越南籍吳姓人夫2017年某日開車載未滿2歲女兒，在路邊看見一名10歲少女，以問路名義邀少女上車後，趁機用手伸進少女短褲裡撫摸下體，事後他辯稱是少女轉身看後座的小孩時，大腿碰到他的手，法院不採信此說法，依強制猥褻罪判處3年6月，刑期執行完後會驅逐出境，

判決書指出，吳男邀請少女上車後，將手伸進小花的短褲，順勢探進內褲內撫摸下體，少女見狀反抗喊著「不要！不要！」，直到後座的女兒不停哭鬧，他才終於停手，讓少女下車；少女之後邊騎腳踏車，邊哭著回家，向爸爸、姑姑哭訴整起猥褻過程，隨後由姑姑陪同前往醫院驗傷，並報警處理。

吳男原先否認猥褻犯行，辯稱是少女轉頭看他後座的女兒，腿部不小心碰觸到他的手所致，但吳男得知檢方聲請羈押時，曾說過「我是不小心，我不是故意的，我還有小孩要照顧，我的小孩才二歲，兩個夫妻要養兩個小孩，我的太太還要上課，我請求大家幫忙我。」法院判斷吳男強制猥褻罪成立，判男3年6月

此外，吳男也辯稱應訊時，對方問問題，他的回應遭翻譯誤解，導致原判有誤，決定上訴二審，惟台中高分院查明後，確認翻譯無誤，且吳男經傳喚未到庭，因此審結後駁回，維持原判，全案仍可上訴。

(中時新聞網)