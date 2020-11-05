高雄一名從小和阿嬤相依為命的22歲李姓男子，上月29日騎機車到前鎮區載友人上班，未料才剛到友人家門口時，卻遇上友人的陳姓鄰居，雙方對看一眼後爆發激烈口角，陳男衝回家拿出兩把菜刀朝李猛砍，其中一刀割斷頸部動脈大量噴血，摀著傷口狂求救，最後倒在案發現場數200餘公尺外，送醫後傷重不治，高齡阿嬤得知愛孫噩耗難以承受，只能終日以淚洗面要求兇手家人還公道。

李男好友控訴兇嫌母，「我一個好好的朋友，在我面前滿身是血搶救不回過世了，你身為母親不但不擋還讓路，還說擋不住，掩蓋你兒子家暴事實，又在警察局內當著家屬面前問你兒子腳皮破了會不會痛，難道妳都不會良心不安。」

警方調查，死者今年才22歲，正值青春年華，在29日時騎機車到前鎮區載翁姓友人上班，才剛停好車準備到友人家時，遇到友人的陳姓鄰居，雙方因不認識而對看一眼，卻因發對方不滿而爆發激烈口角。

陳男頓時情緒失控，衝回家拿出兩把菜刀朝著李男猛砍，當時李的翁姓友人有正好下樓，一看狀況不對立刻躲回家中，李男因瞬間遭到攻擊反應不及，當場身中四刀，其中一刀還砍到頸部大量噴血。但他仍摀著脖子一路奮力往外狂奔到巷口。

陳男行兇後若無其事的離開現場，但是李男跑到巷口後因體力不支倒地昏迷，在地上留下大攤血跡，民眾見狀立刻報警，但警消到場時李男已因失血過多失去生命跡象，經送醫後仍依失血過多不治。

據了解，陳男是鄰居眼中的頭痛人物爺四一常因情緒不穩而抓狂，在案發當天上午還曾經因在家中大鬧而強制就醫，但他拒絕前往，未料下午就持刀殺人。

警方事後立刻趕往陳姓兇嫌家中逮人，當場也搜出行兇用的兩把兇刀，陳男事後則依殺人罪嫌移送後遭羈押禁見。

(中時新聞網)