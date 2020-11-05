新冠肺炎疫情衝擊，觀光客銳減，夜市來客數及生意也跟著雪崩，高雄六合夜市管委會總幹事詹金翰日前表示「慘況60年來前所未見」，在地歷史悠久的老字號小吃無奈表示，真的快撐不下去，以前一天可以賺四、五千，現在一天只剩幾百塊，大嘆：「不是很慘是超級慘」！

在地經營60年的小吃店老闆娘表示，生意少了一半，擔心撐不下去。（游定剛攝）

根據六合夜市自治管委會官方資料，過去全盛時期，平日一天有1.5萬至2萬人潮，假日更突破3萬人，但疫情爆發後，平日僅剩5、6千人左右，假日頂多1萬多人；商圈也從175攤關到只剩100攤左右，生意慘淡。

在地經營超過60年的小吃店老闆表示，受疫情影響，生意差很大，以前一天可以賺四、五千，現在一天只剩幾百塊，只能求不要賠錢就好；還有開業40年的老字號海產店老闆坦承「生意不是很慘，是超級慘！」，有時1天收入僅1、2千元，但店租就要5萬，無奈「未來若真的撐不下去就要收攤」。

詹金翰日前接受本報訪問時表示，即使當年SARS疫情爆發時，遊客銳減、攤商緊張，不過僅影響3個月時間，但這次疫情從今年2月延燒至今仍未解除。不難發現，六合夜市過去假日周邊停滿的遊覽車，現在一周已經看不到2輛。

60年最慘！六合夜市爆50攤歇業止血，業者痛喊「生意剩1成」。

(中時新聞網)