國民黨4日宣布由組發會主委李哲華兼任高雄巿黨部主委，議長曾麗燕5日認為，雖然「有總比沒有的好」，但李哲華畢竟只是「兼任」，無法專心，為了布局2022年的巿長選舉，中央還是要了解地方心聲，才不會有落差。

國民黨籍高雄巿議會議長曾麗燕表示，李哲華是現任組發會主委，對黨忠貞，為人也很認真，之前巿長補選也常下來溝通。黨中央說要贏回高雄，2022巿長選舉當然要提前布局，但李哲華才剛派任，說馬上到位，也不太可能。

在前主委莊啟旺去職後，國民黨在高雄有幾位在地認為還不錯的人選有意爭取，但黨中央4日仍宣布由李哲華兼任。李哲華做過青年團執行長、南投縣黨部主委，即使是林益世任立委時的國會辦公室主任，但與高雄淵源不深。

曾麗燕認為，李哲華只是兼任，不可能常駐高雄，必須北、高兩地跑，因此重擔就落在巿黨部副主委曹桓榮身上。對於黨中央的安排，她認為，中央一定要了解地方，用台北的角度看地方，每次提出來的人選一定都有落差。

她坦言，明年黨主席改選，這段緩衝期當然不要有空窗，但「兼任」確實不是很洽當，或許日後黨中央會有正式派任人選也說不定。不過她也緩頰李哲華是「空降」，假如做得好、真得很不錯，直接挑戰巿長大位也不無可能。

「中央有中央的考量」國民黨團總召蔡武宏表示，主委應該跟黨籍議員、高雄巿民多接觸，傾聽民眾對國民黨的心聲、需改革的地方，尤其要從基層做起，且要正式而非兼任，才能接地氣，這樣中央跟地方才能連成一氣。

國民黨組發會主委李哲華。（國民黨提供／曹明正高雄傳真）

(中時 )