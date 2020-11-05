代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，10月分數升至35.9分，較9月份(34.8分)增加1.1分，分數創今年來新高，對應燈號則已連續六個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋供給量下滑，成屋供給量與成交組數上升，至於議價率、廣告量、看屋來人組數等三項分數持平。住展雜誌研發長何世昌表示，近期政府頻頻釋出可能打房的訊息，對不動產業者已經產生「寒蟬效應」，但對一般購屋族卻沒什麼影響，10月份新建案買氣依然蓬勃，將房市風向球推到今年高點。

何世昌指出，10月原是建商推案的傳統旺季，但今年推案卻快速冷卻，推案量反而比9月大減逾150億元。令業者放慢推案腳步的關鍵，是近期因部份縣市消保官緊盯紅單交易，其次是各地地政局查處未取得建照、卻違法銷售的預售屋案影響，業者變得謹小慎微所致。

何世昌分析，近來中央頻頻釋出打房的訊息，業者與消費者兩方反應非常懸殊；多數業者怕打房重演，姿態轉趨低調。從今年Q3開始，就有部份業者出現「低報銷況」的特殊狀況，到了10月案例越來越多；一來是是怕太高調引起主管機關前來稽查，二來是怕業主調漲底價影響銷售，讓煮熟的鴨子飛了。但消費者似乎多不認為政府打房是玩真的，買氣未見萎縮，熱門建案照樣爆桌。至於11月市況能否延續榮景，就看政府下一步動作而定了。

10月預售屋推案量降至5百餘億元，新成屋的供給量明顯放大，10新釋出的成屋逼近1千戶，在新建案市況方面，10月風向球追蹤的指標案平均來人組數約為34.6組／週，較9月份（35.2組／週）減少0.6組／週，已連續二個月減少。雖然來人量未能有效成長，但因10月是傳統購屋旺季，現在願意出門看屋的民眾出手意願仍高，所以買氣反而獲得提升。10月風向球追蹤的指標案成交組數升至2.8組，較9月（2.4組）成長0.4組／週，為今年來新高。

(時報資訊)