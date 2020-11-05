周四一份調查顯示，英國雇主在十月份開始減少永久性職位的招聘，另一方面則增加對臨時員工的聘僱，為近三個月來首見。

英國的招聘與就業協會(REC)以及安侯會計師(KPMG)指出，已出現越來越多尋找工作民眾，迫使他們壓低起薪，而企業登出徵人的數量也在減少。

REC執行長Carberry表示，企業似乎較第一波疫情顯示能更好地面對新管制下的營運。而英國正面臨嚴酷的冬天，臨時員工似乎為讓商業保持營運和維持員工工作的好方法。REC/KPMG測量的臨時工人雇用水準來到自2018年12月的高點。

為應付失業率的上升，英國政府在上周六將就業補貼計畫再延長一個月；而英國的新的全國大封鎖措施從本周四開始施行。

KPMG主席指出，計畫的延長可以帶來暫時的喘口氣，但是將引起經濟不確定性，以及澆熄工作尋找者的前景，更加衝擊聘僱活動。

英國央行預計周四發表新政策，已有分析師預期，英國央行將擴大購買國債，並且正在考慮移向一個負利率的政策。

(時報資訊)