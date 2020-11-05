9吋晶圓代工廠世界(5347)(世界先進)受惠產能供不應求，成功漲價，第4營收估將續創新高，外資看法多為中立至偏多，樂觀派喊買並調升目標價至110元以上，另一派給予中立或持有評等，目標價約在百元上下。

世界先進昨日召開法說會，受惠第4季調漲代工價格，估本季營收續創新高。較樂觀的美系外資表示，世界先進毛利率改善幅度優於預期，在8吋晶圓供給吃緊帶動，明年上半年營運可望優於季節性水準，將世界先進2021年、2022年每股盈餘預估值上調7%、3%至4.29元、4.94元，重申「加碼」投資評等，目標價由105元升到110元。

較樂觀的歐系外資指出，世界先進第3季有急單漲價之效應，毛利率從今年第2季33.2%提升到第3季34%，預期供不應求情形將持續，將世界先進2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高6%、18%、17%至3.82元、5.37元、6.21元，維持「買進」評等，目標價從105元上調到115元。

另一家歐系外資指出，8吋晶圓供給吃緊，將帶動價格走揚，預期世界先進2021年全年營收年增9%，將明年每股盈餘預估值調高3.2%至4.78元，考量擴產成本可能偏高，維持「中立」評等及目標價104元。另一家美系外資維持「中立」評等和目標價92元。

日系外資將世界先進投資評等從「減碼」調升至「中立」，目標價從86元上調到100元。港系外資重申世界先進「持有」評等與目標價94元。

(時報資訊)