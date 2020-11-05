太陽能導電漿廠碩禾(3691)Q3可望虧轉盈，8月及9月公布的合併獲利已達1.9億元，今早股價一度亮燈漲停，觸及波段新高199元。經理階層日前表示，碩禾旗下子公司布局的儲能、半導體事業陸續發酵，虧損可望持續收斂，加上本業導電漿新品獲得客戶採用，第四季營收可望維持第三季高檔，明年營運也可望優於今年。碩禾也規畫在本月中舉行Q3法說會！

碩禾9月營收12.1億元，創四年來新高，也帶動前三季營收年增率翻正，6.84%。碩禾有8~9成的營收來自於導電漿，客戶有8成地區為中國。

碩禾今年上半年由於疫情影響，太陽能案場多數停擺，致使導電漿出貨下滑，H1營運呈現虧損，下半年隨著市況回溫，客戶重啟拉貨，加上電站收入提升，Q3的前2個月已經看到獲利，10月持續維持獲利動能應無懸念。

碩禾旗下子公司包括創奕、禾碩綠電等。創奕主要業務是電動巴士的組裝和電池，碩禾持股約12.8%；而禾碩綠電則是太陽能電站。在太陽能電站方面，碩禾目前母公司約有25MW併網，而子公司禾碩綠電約28MW併網，兩者的年營收合計約3~4億元。碩禾持有禾碩綠電約39%。

(時報資訊)