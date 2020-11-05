2020兩岸農業文創雲上高峰論壇暨第二屆「麗水山耕獎」農業文創大賽頒獎典禮，11月5日在浙江麗水市舉行。兩岸農業文創界共704件作品報名，角逐兩大類5個獎項；雲上論壇大咖雲集，兩岸專家學者，縱論農業文創。

「麗水山耕獎」今年參賽反應熱烈，從新疆喀什到台灣，參賽選手來自五湖四海；參賽作品合計704件，數量多達去年的2.6倍。台灣參賽者有100件作品參與「麗水山耕獎」獎項評選，有11件作品參與「麗水山耕」核心產品包裝設計創作大賽。

無論是農業品牌形象設計作品、農產品包裝設計作品，還是農業品牌故事、農業品牌影視及多媒體作品，優秀的農業文創作品，都在踐行麗水山耕「法自然、享淳真」的品牌理念。

浙江麗水山耕 打造農業品牌新道路(照片為主辦單位提供)

今年受疫情影響，兩岸評審採取「雲評審」模式，堅持高標準、嚴要求，對參賽作品進行多輪評選及討論。

最佳農業品牌故事獎和最佳農業品牌影視及多媒體設計獎由台灣選手奪下，最佳農業品牌形象設計獎和最佳農業產品包裝設計獎則為大陸選手收入囊中。今年新設立的核心產品包裝設計大賽，金獎作品《桃堅強》其實是麗水山耕今年夏天一次暖心助農活動的愛心延續，體現文化創意在農業品牌打造過程中的社會意義和人文價值。

評審團代表、台灣頑石文創開發顧問股份有限公司創意總監、中華文化智庫協會副理事長、台灣文創產業聯盟協會常務理事程湘如，總結第二屆「麗水山耕獎」，表示非常高興見到今年諸多參賽作品，形象表現都以中華文化、地方文脈為核心。例如以山水畫精簡成版畫風格的最佳農業產品包裝設計獎獲獎作品《烹雨煎茶》，運用傳統風箏圖騰作為表現元素的參賽作品《清風放月》和《駐禮》，都展現了強烈的文化自信。

這項活動是由浙江大學CARD中國農業品牌研究中心指導，長壽之鄉綠色發展區域合作聯盟主辦，《包裝＆設計》雜誌社、台灣藝術創生文化基金會、台灣包裝設計協會、台灣高雄文化設計發展協會、台灣台南市美術設計協會、中華農旅文創融合發展協會和「麗水山耕」品牌研習協會等共同協辦。

浙江麗水山耕 打造農業品牌新道路(照片為主辦單位提供)

(中時 )