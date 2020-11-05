新冠肺炎疫情蔓延世界，為了有效對抗病毒，香港居安集團投入濾材原料研發，成功結合熔噴布與藥物的使用，開發出號稱可滅殺病毒、細菌的新款濾材，最近進軍台灣市場，未來預計結合空氣清淨機濾網、床單或冷氣濾網等產業，開發相關抗菌產品，讓台灣的防疫生活更落實。

獨家引進此款濾材的全球無限股份有限公司執行長鄭敦揚指出，傳統的熔噴布因設計具有靜電中的「微正極」，可吸附細菌、達到不同程度的阻隔功能，將病毒或細菌隔離開；新研發的KV99熔噴布則是結合靜電中高強度的「強正極」，可在1分鐘內撕裂病毒或細菌的外膜，進而達到滅殺效果。

鄭敦揚強調，傳統熔噴布因無法滅殺細菌或病毒，使用一段時間後，細菌或病毒會在熔噴布纖維上增生，必須要儘速更換新的；新研發成功的熔噴布經國外學術研究測試，可滅殺9成9以上病毒、細菌，可長期儲存或使用，且經人體實驗無毒。

業者指出，此新款熔噴布是由香港居安集團成功研發，並取得專利技術，全球無限股份有限公司獲得台灣獨家代理權，未來將於台灣製造與販售，目前已廣泛與窗簾、襪子或冷氣濾網業者接洽並開發多元化商品。

(中時 )