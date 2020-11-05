麗峰實業公司實際負責人許恒瑞及他的前同居人房欣怡等人，涉嫌自2014年起利用人頭房貸及人頭信貸吸金，並以每月1到3％的利息違法吸金6億餘元，被害人超過百人，台北地檢署偵查後，5日依違反《銀行法》將許、房等6人起訴。

檢方起訴的除了許恒瑞、房欣怡，還有房的姊姊房凱蒂、麗峰公司登記負責人江玉嬌、廖婉菲、郭昱祥。

檢方調查，麗峰實業公司自2014年起，利用人頭登記購買房產後，再將人頭房產增加貸款金額，將貸得款項匯入提供帳戶的彤昇管理公司，最後轉回麗峰公司使用，麗峰則提供人頭月息1％的利潤，雙方並約定房貸期滿須無條件將房產轉給麗峰公司。

此外，麗峰還找人頭向銀行申請5到7年期信貸，並在取得信貸款項前與人頭簽定合作協議書，信貸款項都交由麗峰使用，並由麗峰繳納貸款，信貸人頭則收到月息1％的利潤。

除了打銀行貸款的主意，許恒瑞等人還推出「自由款」吸金，也就是以月息1到3％的利潤，吸引投資人將自有資金借給麗峰，雙方簽下數個月到一年不等的借款契約書，約定到期還本。

據悉，投資人每月獲利由房欣怡擔任出納的姊姊房凱蒂轉帳給投資人，不過，今年4月麗峰開始出金不順，部分被害人收不到「利息」，因此向調查局提出檢舉。

北檢調查被吸引「投資」的被害人超過百人，吸金逾6億元，依違反銀行法吸金罪起訴許、房等6人。

(中時 )