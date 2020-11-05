大陸「戲劇女王」趙麗穎去年喜迎兒子，升格當新手媽咪，她經過產後休養半年，趙麗穎就積極復出，而趙麗穎近日則頂著辮子頭俏麗現身直播節目，不過當她要念得獎網友名單時，趙麗穎卻突然愣住臉垮，原來是她不會念「蘭」這個字，主持人也趕緊跳出來打圓場。

趙麗穎唸不出得獎網友的名字，引發外界討論。（圖／取材自趙麗穎微吧微博）

趙麗穎日前現身美妝品牌直播，她身穿藍色西裝、頭綁辮子頭俏麗亮相，而當趙麗穎要念得獎網友名單時，她先是愣住，主持人在旁低聲提示「阿查擦」，趙麗穎才順利唸出。

接著要念下一個時網友時，趙麗穎又臉垮了，主持人再度救援、念出「蘭小刀」，同時還幫忙打圓場說，網友名字太多「生僻字」（太冷門、不熟悉的字），這時才讓趙麗穎勉強擠出尷尬笑容。

但網友卻不領情，不解「蘭」為何算冷門，還提出趙麗穎過去在電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》飾演過「盛明蘭」，並在電影《愛殺九河堂》飾演「幽蘭」、在《密戰》飾演「賀蘭芳」，只能說人紅是非多，趙麗穎一舉一動都是外界關注焦點。

(中時新聞網)