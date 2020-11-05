美國總統大選尚在開票階段，民主黨候選人拜登暫時佔有優勢，有望擊敗現任總統川普入主白宮。對此，民眾黨立委張其祿表示，美國一直以來是我國重要的同盟夥伴，不論最終誰執政，都應該維持良好互動關係，蔡政府要以台灣整體利益為出發點，研擬2套對策，不能因美國總統換人，當初講的BTA等美好願景就落空。

張其祿表示，美國是台灣最重要的同盟夥伴，包括政治、經濟、軍事、外貌等，不論誰執政，都應該要維持良好互動關係，不過，美國政黨輪替是常態，近期多方管道揭露，我方政府有押寶現象，比較期待川普連任，連跟民進黨政府友好的媒體也一面押寶，這是非常危險的一件事情，不該過度押寶。

張其祿認為，美國就算換人執政，對台政策還是有一貫性，假設川普順利連任，我方應好好把握機會，持續提升台灣關係。如果拜登當選，蔡政府必須要去善後，尤其是過去川普政府對台友善，推動較多有利我方的政策，一旦換人執政，我方要如何應對。

張其祿說，蔡政府必須針對美國大選結果擬定2套對策，一旦拜登當選，必須告知國人如何與美維繫關係，特別是先前提到的BTA等美好願景，如今萊豬都吞了，不能因為換政府，我方什麼好處都沒拿到。

張其祿提醒，政府要以台灣整體利益為出發點，想清楚往後的布局，不能因美方改變就亂套走不下去，這是必須面對的問題，也應該持續做好台美政策溝通。

(中時 )