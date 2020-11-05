行政院會上午聽取國發會「總體經濟成果與展望」報告。蘇揆表示，整個紓困措施總計讓約1344萬國人受惠，特別是讓超過12萬家廠商免於倒閉、110萬名員工免於失業；若讓110萬名員工失業，將讓失業率增加10％，這個數字後面，還代表無數個家庭生計被拖累。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，新冠肺炎台灣抗疫最成功，疫情對台灣GDP損失最小，在景氣燈號上，第2季是黃藍燈，7、8月慢慢回升，目前連2月呈現綠燈，景氣領先及同時指標也同步上揚，反映國內經濟回穩，台灣失業率近月持續下滑，9月最新數字是3.83％，比去年疫前數字僅微增0.1％，跟主要國家相比相對穩健。

蘇揆說，台灣內需動能穩定、消費回溫，在投資面，三大投資方案投資金額破1.1兆、外商也看好臺灣加碼投資，政府更加大、加速公共建設的執行，今年公共建設總經費近5200億元，不僅比去年多出800多億元，截至9月底，經費達成率61.2％，更是近12年最高；民間參與公共建設部分，今年前9個月，簽約金額820億元，也比去年同期多出近130億元，都有效提振景氣。

蘇揆說，截至目前，整個紓困措施總計讓約1344萬國人受惠，特別是讓超過12萬家廠商免於倒閉、110萬名員工免於失業；9月份的失業率3.83％，是近6個月來最低，且已連續4個月縮減，若讓上述110萬名員工失業，將讓失業率增加10％，這個數字後面，還代表無數個家庭生計被拖累。

(中時 )