政府推動組織改造，交通部觀光局擬升格為觀光署，部長林佳龍指出，觀光局升格為觀光署，將賦予更高的層級，整合跨部會與各縣市政策，觀光署下設立分署，至於全台13個風景區管理處，隨著資訊交通發達，應加以整合。

林佳龍表示，觀光是火車頭產業，為服務觀光，相關的飲食、住宿、遊憩、購物、交通都會相應發展，因此他向總統蔡英文提「觀光主流化」、「觀光立國」政策，也請觀光局集合產學界共同擬訂2030年觀光政策白皮書，擬定10年目標，讓台灣觀光接軌國際。

他強調，領導觀光的主管機關觀光局，也必須升格為觀光署，賦予更高的層級，整合跨部會、各縣市政策，推動觀光發展。今年7月交通部召開籌設觀光署諮詢小組第1次會議，之後經過17次產官學研討論，昨天在交通部召開第2次會議。

會議中有些共識，包括在觀光署下設立分署，落實全國性政策，並以旅客為出發點，以區域旅遊產品為主體，鏈結中央地方資源，落實輔導並對國際行銷。至於台灣目前有13個風管處，隨著資訊交通發達，則需要加以整合。

林佳龍指出，政府是個有機體，必須因應環境變化調適，這是重要的思考。試想如果一切歸零，如何架構一個理想的組織？這才是組織改造的出發點，組織改造並不容易，不能亂切，更不能疊床架屋。

林說，今年雖碰上疫情，但台灣防疫表現出色，引國際矚目，這是極好的立基，讓台灣從防疫大國，變成觀光大國。從防疫、紓困、復甦、振興，一方面還得研商組織改造，觀光局同仁們很辛苦，他會與大家一起努力，期盼組改一步到位，用堅強的組織陣容，將台灣推向國際。

(中時 )