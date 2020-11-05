前新北市某教會少年安置中心練姓生活輔導員，藉口少年不乖，需要管教為由，長期對4名少年猥褻下體，台北地方法院將他依15個強制猥褻罪判刑4年10月，台灣高等法院認定他涉犯6個罪改判4年。可上訴。

家長指控，小孩自2016年底住進安置中心後，遭練姓輔導員猥褻，造成小孩晚上睡不著，常噩夢連連，而且受害者不只1人。社工因聽聞被害少年之間對話，向檢警揭發本案，檢警發現有4名少年受害，練男犯案次數達15次，案發後他已離職。

檢方調查，練男2015年4月起在新北市某教會設置的少年安置中心，擔任5樓生活輔導員，負責少年上下學接送、簽家庭聯絡簿、照顧其生活起居。

但練男卻於2016年12月至2017年8月、2017年8月至10月間，在值班室、5樓客廳、餐桌旁、曬衣服處等地，9度將13歲少年壓制在地或沙發上，脫去少年內褲至膝蓋，不顧少年反抗、趴在少年身上拉扯、揉捏陰囊。另有3名少年各遭練以相同手法，分別猥褻1至3次。

(中時 )