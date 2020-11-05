天后王菲1996年和音樂人竇唯結婚，婚後育有一女竇靖童，未料竇唯出軌高原，讓這段婚姻僅維持3年就離婚收場，而幾乎已經淡出演藝圈的竇唯，近日被粉絲目睹騎車在路上奔馳，衰老的模樣讓所有人都傻了眼。

有網友在微博貼出巧遇竇唯的照片，只見他騎著機車在馬路上奔馳，但令網友吃驚的是與年輕時的模樣判若兩人，只見他一頭頗亂的蒼白捲髮，髮際線還退了幾乎半顆頭，模樣看起來可以說格外憔悴，讓網友看了驚呼：「根本就是不同人啊」，難以置信這就是當年有著帥氣小生模樣的竇唯。

竇唯和王菲1996年奉子成婚，隔年生下女兒竇靖童，但竇唯在婚內出軌高原，導致這段備受外界看好的婚姻，僅維持3年就結束了，不過竇唯卻聲稱這段婚姻是場陰謀論，他直指王菲為了衝刺事業忽略家庭，自己和高原則是這場陰謀論的受害者。

而謝霆鋒和王菲世紀復合後，分手傳言從未停過，不過謝霆鋒6月在周杰倫節目《周遊記》說：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人，但是世界上越來越少，我認識的像他這麼單純的，他跟王菲都是同樣單純的人。」放閃另一半的舉動，化解6年來分手傳言。

(中時新聞網)